新华社布鲁塞尔1月26日电 综述｜米歇尔弃选欧洲议员 力图稳住欧盟局面

新华社记者付一鸣 潘革平

欧洲理事会主席米歇尔26日宣布放弃参加欧洲议会选举，以专注于履行欧洲理事会主席职责。米歇尔此前宣布参加将于6月举行的欧洲议会选举，并可能提前离任欧洲理事会主席，最终在各方压力下改变决定。

米歇尔2014年至2019年担任比利时首相，2019年12月正式就任欧洲理事会主席并于2022年6月连任，任期将于今年11月结束。欧洲理事会是欧盟最高决策机构，决定欧盟总体方针。欧洲理事会主席负责主持欧洲理事会，以及在欧盟成员国之间进行协调，职能相当于“欧盟总统”。

米歇尔7日告诉比利时媒体，他将代表比利时法语革新运动党参加6月的欧洲议会选举。欧洲媒体指出，如果米歇尔在选举中获胜，那么他需要在7月中旬就职欧洲议会议员，意味着提前数月卸任欧洲理事会主席。这将是在任欧洲理事会主席首次参加欧洲议会选举。

米歇尔的这一决定在欧洲政界引发强烈反应。批评者认为，当前欧盟处境艰难，不仅在乌克兰危机和巴以冲突问题上承受压力，内部还面临着应对非法移民、走出经济困境等艰巨任务。米歇尔提前卸任是将个人政治前途置于欧盟整体利益之上的不负责任做法。此外，米歇尔如果在担任欧洲理事会主席期间竞选欧洲议员，还可能引发利益冲突。

迫于压力，米歇尔26日发表声明说，他不会成为6月欧洲议会选举的候选人，并将完成欧洲理事会主席任期的剩余部分。

米歇尔解释说，竞选欧洲议员与履行欧洲理事会主席职责并不冲突。提前宣布参选是为了确保“透明”，并让欧洲理事会有充足的时间准备机构过渡，这符合欧洲利益。

分析人士指出，米歇尔在2月初欧盟特别峰会即将召开之际决定弃选，试图以此加强欧盟团结。当前乌克兰危机延宕，欧盟领导人希望各成员国能够在特别峰会上就援乌问题达成一致意见。

米歇尔称，不希望之前的提前离职意向“分散我们对使命的注意力”，或“被用来分裂欧洲理事会”。

米歇尔所在的比利时法语革新运动党领导人乔治-路易·布歇表示，尽管米歇尔不再出现在该党的选举名单上令人失望，但他的做法应“得到尊重”。

不过，荷兰籍欧洲议会议员索菲·因特费尔德则认为，虽然米歇尔的举动让欧盟内部免去了一些麻烦，但“对提高欧洲理事会的可信度几乎没有什么帮助”。

(责编：曹欣悦、燕勐)