新华社德黑兰1月26日电（记者沙达提）伊朗外交部南亚总司长穆萨维26日宣布，伊朗和巴基斯坦大使恢复外交使命。

穆萨维在社交媒体上发文说：“伊朗和巴基斯坦人民及当局对两国关系恢复良好感到高兴。”

据伊朗伊斯兰通讯社报道，巴基斯坦驻伊朗大使穆罕默德·穆达西尔·提普26日抵达伊朗首都德黑兰。与此同时，伊朗驻巴基斯坦大使礼萨·阿米里·穆加达姆当天下午抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。

伊朗塔斯尼姆通讯社本月16日晚报道，恐怖组织“正义军”在巴基斯坦境内的2个重要据点当天被导弹和无人机摧毁。巴基斯坦外交部17日凌晨发表声明说，伊朗无端侵犯巴领空导致2名儿童死亡、3名女孩受伤，巴方对此强烈抗议与谴责。巴基斯坦外交部同日宣布召回该国驻伊朗大使。

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴方当天上午袭击了伊朗锡斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部当天召见巴基斯坦驻伊朗临时代办，对巴方袭击表示抗议并要求巴方作出解释。

巴基斯坦看守政府总理卡卡尔19日主持召开了巴国家安全委员会会议，会议决定通过对话和外交方式同伊朗相互克服“小问题”。巴外交部同日发表声明说，巴伊两国外长当天通电话，双方一致同意缓和局势。巴基斯坦外交部与伊朗外交部22日发表联合声明说，两国驻对方国家大使将在26日前返回驻在国岗位。

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