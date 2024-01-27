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日本自民党“安倍派”11名国会要员遭撤换

2024年01月27日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月26日电（记者姜俏梅）日本第213届国会26日开幕首日，应在野党要求，因自民党派阀“黑金”丑闻被追究刑事责任的“安倍派”参众两院11个不同事务委员会的委员长遭撤换，由来自其他派阀或无派阀的自民党议员接任。

　　当天，日本首相岸田文雄未按照惯例在国会召集日发表施政演说。据日媒报道，国会参众两院预算委员会将优先审议政治资金问题，首相施政演说被挪至30日。

　　在未来长达150天的会期内，本届国会的朝野双方预计将围绕政治改革等问题展开激烈论战。

　　日本时事通讯社近期公布的民调结果显示，本月自民党支持率比前一个月减少3.7个百分点，降至14.6%，刷新1960年以来自民党执政时期支持率最低纪录。

　　去年11月，自民党内曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。东京地方检察厅特搜部随后介入调查。

(责编：曹欣悦、燕勐)

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