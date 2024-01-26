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新华全媒+丨中美两国贸易在45年间增长200多倍

2024年01月26日20:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月26日电（谢希瑶、于典）2024年是中美建交45周年，中美经贸关系走势及经贸合作受到关注。商务部部长王文涛在国务院新闻办公室26日举行的新闻发布会上说，从经贸领域来看，两国贸易在45年间增长了200多倍，双向投资存量超过2600亿美元。超过7万家美国企业在华投资兴业。

　　王文涛说，去年11月，中美元首在旧金山成功会晤，形成了面向未来的“旧金山愿景”，为两国经贸关系发展指明了方向，有力增强了两国工商界开展经贸合作的信心和预期。我们始终认为，中美在经贸领域的共同利益远大于分歧，双方应该加强对话沟通，努力帮助企业解决在开展务实经贸合作中面临的各种问题，发掘经贸合作潜力。

　　他进一步举例说：“两国很多企业特别是美资企业反映，现在最大的担忧是中美关系，担心经贸问题被政治化。有些美资企业跟我们说，现在如果要‘去风险’，最大的风险就是这个，没有之一。企业还关心一些其他问题，包括加征关税大幅抬升经营成本，双向投资限制导致市场准入受阻。因为制裁对企业自身以及合作伙伴带来不确定性，合规成本大大提高。这些都是我们未来需要讨论的问题，也是需要我们双方解决的问题，我们有很大诚意推动解决企业关切的问题。”

　　下一步，中方愿意同美方认真落实好两国元首旧金山会晤共识，充分发挥两国商务部建立的沟通交流机制作用，一是部长级会谈，二是副部长级每年两次会议，三是司局级月度磋商，以及出口管制信息交流机制。双方保持定期沟通，妥善管控分歧，增进理解互信，推动务实合作，努力为两国经贸合作特别是企业稳定预期创造良好环境。

(责编：崔越、刘慧)

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