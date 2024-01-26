新华社万象1月26日电（记者马淮钊 杨永全）2024年春运于26日拉开序幕，中老铁路国际旅客列车自去年4月13日开通后也迎来首个春运。

“非常幸运抢到回国的车票，回家过年咯！”26日一早，在老挝做生意的李先生携妻儿乘坐D88次国际旅客列车回国过年。在老挝，乘坐中老铁路国际旅客列车回国过年成为当前流行的交通方式。李先生表示，相比往年，如今回国过春节太快太方便了，舒适、便捷，服务也很好。

自2024年元旦以来，中老铁路老挝段客流持续旺盛，日均发送旅客超万人。针对国际旅客列车客流激增带来的“一票难求”难题，26日起，中老铁路国际旅客列车的跨境席位由300个增加至350个，以方便更多旅客乘坐该趟列车往返中老两国。

据了解，为了更好服务春运工作，中老铁路万象运营管理中心加强与老中铁路有限公司相关部门的沟通协调，提前谋划，多措并举，及时优化服务措施，精准分析客流变化规律，加大运力投入，同时针对老幼病残孕等重点旅客推行差异化服务，全力保障2024年春运有序平稳安全运行。（参与记者：赵旭）

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