新华社耶路撒冷1月26日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方26日发布战况通报说，过去一天以军在加沙地带的军事行动中打死了数十名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。

通报说，以军继续在加沙地带南部汗尤尼斯开展军事行动，以军战机25日夜空袭了汗尤尼斯地区的数十个哈马斯目标，包括弹药库、观察哨，打死十多名哈马斯武装人员。

通报还说，在加沙地带北部，以地面部队与空军合作，袭击了哈马斯的基础设施，打死多名巴武装人员。以海军25日夜对加沙地带靠近海岸的目标进行炮击，以支持地面部队的军事行动。

以军发言人阿维凯·阿德拉伊26日在社交媒体发文，呼吁汗尤尼斯西部多个区域的居民撤离到靠近地中海的马瓦西区。他还发布了一张需要疏散区域的地图。

加沙地带卫生部门26日宣布，过去24小时以军在加沙地带实施19次“屠杀”，造成183人死亡。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成约2.6万名巴勒斯坦人死亡、6.4万人受伤。以色列方面称，有1300多名以色列人在冲突中死亡。

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