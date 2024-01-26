新华社东京1月26日电 日本东京电力公司25日说，由于预定的施工方法无法应对当前状况，取出福岛第一核电站2号机组反应堆内核燃料残渣的计划，将推迟至2024年10月前开始实施。这是东京电力公司第三次推迟这一施工计划。

据日本共同社、《每日新闻》等媒体25日报道，原定计划是从2号反应堆安全壳一处与外界贯通的小口伸进折叠式机器人手臂，挖取一小勺核燃料残渣。但2023年10月打开这处小口的盖子后发现，原本可从外部抵达反应堆下方的管道被事故时流入的一些堆积物堵上了。虽然目前正尝试用低压水清除堆积物，但今后作业是否顺利还是未知数。东京电力公司考虑用更细的伸缩式管型机械来代替机器人手臂。不过，变更施工方法就要再次通过日本原子能规制委员会的审查，原定工期也相应要推迟。

报道说，取出核燃料残渣的开始时间最初计划的是2021年内，因设备研发、机器人手臂的改良耗时较长，施工计划此前已推迟过两次。核事故迄今已快13年，东京电力公司计划2041年至2051年之间完成废堆工作，而目前取出核燃料残渣还未能开始。

就东京电力公司再度推迟工期，日本经济产业大臣斋藤健26日表示，总额8万亿日元（约合3887亿人民币）的废堆费用预计不会变。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级强震，引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站全部6个机组中的1至3号机组堆芯熔化，形成核燃料残渣。如何取出1至3号机组安全壳内部的核残渣被认为是福岛核电站报废的最大挑战。

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