新华社北京1月26日电

中华人民共和国和肯尼亚共和国外交部长联合声明

一、2024年1月25日，中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长王毅同肯尼亚共和国内阁首席部长兼外交部长穆达瓦迪在北京举行双边会谈。

二、双方就中肯关系及共同关心的国际问题进行了富有成果的交流，共同回顾建交60周年来中肯全面战略合作伙伴关系取得的发展成就。

三、双方展望两国关系下一个60年发展前景，同意以构建新时代更加紧密的中肯命运共同体为共同愿景，并同意推进支柱领域合作，以实现上述愿景。双方同意成立机制化的联合工作组，负责具体计划实施。

四、肯方赞赏中方为肯尼亚国家发展优先事项特别是公路、铁路、绿色能源基础设施以及信息通讯技术等领域发展提供的宝贵支持。

五、双方就建立平等有序的多极化世界、推进国际金融体系改革、推进联合国安理会改革、共同应对全球和平安全挑战等议题进行了有益讨论。

六、肯方向中方通报肯尼亚在联合国安理会2023年第2699号决议授权下领导向海地派遣多国安全支助团行动。中方将继续支持上述工作并继续支持肯方在非洲和平建设方面发挥引领作用。

七、双方重申尊重彼此主权和领土完整，坚持不干涉内政原则。肯方重申世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。

八、双方一致同意，坚持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由等全人类共同价值，反对打着“民主人权”旗号干涉别国内政。

九、双方同意保持高层交往，定期召开联合工作组会议，推动实现构建新时代更加紧密的中肯命运共同体的共同愿景。

(责编：袁勃、赵欣悦)