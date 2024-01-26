新华社日内瓦1月25日电（记者聂晓阳 石松）中国藏学研究中心宗教研究所助理研究员索朗卓玛24日在此间表示，西藏作为一个具有悠久历史地区，拥有丰富和独特的传统文化资源。在现代化进程中，西藏传统文化焕发出新活力，得到了广泛关注和保护。

联合国人权理事会第四轮国别人权审议期间，中国人权研究会在日内瓦举办“中国式现代化与人权保障”主题边会。索朗卓玛在会上表示，西藏拥有众多宏伟壮丽的古建筑，如布达拉宫、大昭寺等。中国政府将这些古建筑列为国家重点文物保护单位，投入大量资金用于修缮和保护，使这些宝贵的古建筑得以延续其历史风貌，成为西藏文化传统的象征和见证。

索朗卓玛说，西藏传统艺术是其文化遗产的重要组成部分。中国政府通过设立艺术院校和培训中心，致力于培养年轻人对传统艺术的兴趣和热爱，提高他们的技艺水平。同时，政府还鼓励艺术家进行创新和融合，使传统艺术得以焕发新的生命力。

她表示，西藏拥有丰富多样的传统文化节日和活动，如藏历新年、藏戏表演等。中国政府每年都会组织各种文化节庆活动，通过展览、演出、比赛等方式，让更多人了解和体验西藏传统文化，促进其传承与发展。同时，中国政府还积极投资建设涉藏高等院校和研究机构，培养专业人才并推动相关学术研究，为西藏文化的传承和发展提供了坚实的学术基础。

“政府的各种支持以及当地居民和相关机构的积极参与，共同推动了西藏文化传统的保护和发展，使得西藏的独特文化遗产得以传承和发扬光大。”索朗卓玛说。

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