新华社巴拿马城1月25日电（记者陈昊佺）巴拿马航空公司25日发布公告说，将从当天起逐步复飞旗下21架波音737 MAX 9型客机。

巴拿马航空表示，目前公司技术人员正在巴拿马民航部门监督下对737 MAX 9型客机进行必要检查，预计检查将于24小时内完成。检查完成后，将在“最高安全标准”下恢复运营737 MAX 9型客机。

巴拿马航空说，将从25日起逐步恢复此前受737 MAX 9型客机停飞影响的航班，预计将于28日完全恢复，公司会继续为受影响的乘客提供免费改签、退票等服务，

巴拿马航空6日宣布暂时停飞波音737 MAX 9型客机，并开始对该型号客机进行技术检查，原本预计能在24小时内复飞，但随后多次延长停飞期限。巴拿马航空16日发布公告说，停飞影响了公司每天五分之一的航班，数千名乘客因此受到影响。

1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机在空中发生事故，机舱侧面一处门塞（内嵌式应急门）脱落，飞机随即紧急降落。美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国的航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。随后全球多家监管机构和航空公司也宣布停飞该型号飞机。

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