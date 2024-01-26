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专家说新疆各族群众的权利得到充分保障

2024年01月26日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月25日电（记者聂晓阳　石松）“近期我在调研期间看到，南疆城镇与农村已经实现了15年免费教育，实现了学生午餐全额政府买单，各民族学生坐在宽敞整洁的教室里学习科学文化知识，朗朗读书声从崭新的教学楼中不断传出。”新疆大学人权问题专家热米娜·肖凯提24日在此间一个研讨会上这样描述她的见闻。

　　联合国人权理事会第四轮国别人权审议期间，中国人权研究会24日在日内瓦举办“中国式现代化与人权保障”主题边会。肖凯提在会上表示，中国式现代化的新疆实践进程中，新疆各族群众的受教育权和劳动权得到充分保障，新疆经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　她在发言中说，新疆的学前教育、九年义务教育、高中阶段教育、高等教育、职业教育水平均创历史新高，新疆的劳动力素质明显提升。

　　肖凯提对现场听众说，2024年1月2日，在新疆艺术剧场举行的一场新年音乐会上，来自新疆柠檬少儿合唱团的孩子们用维吾尔语、汉语演唱歌曲，纯净、欢快的歌声和大方、自信的笑容博得现场阵阵掌声。这得益于新疆教育事业的进步。

　　她表示，近年来为了提高生产效率、降低生产成本，南疆地区的棉花种植户纷纷引进新技术，购买机械设备，机器采棉已经成为一种趋势。在阿克苏地区，2020年采棉机保有量已达到834台，机采棉面积占全地区棉花播种面积的71.3%。

　　“一段时间以来，一部分西方势力编造、炒作子虚乌有的谎言，大肆捏造新疆棉花生产存在所谓‘强迫劳动’，其本质不过是在借人权之名破坏新疆繁荣稳定。”肖凯提说。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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