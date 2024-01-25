新华社东京1月25日电（记者钱铮 涂一帆）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）25日宣布，该国小型登月探测器SLIM经确认实现了误差100米以内的精准着陆，但其着陆姿态与预定不同，未达成验证“两阶段着陆法”的目标。

JAXA宇宙科学研究所所长国中均在25日召开的新闻发布会上说，已确认SLIM于东京时间20日零时20分（北京时间19日23时20分）成功实现了误差100米以内的精准着陆，其实际着陆地点距离目标着陆点55米。但探测器的最终着陆姿态与预定不同，验证“两阶段着陆法”的目标没有达成。

SLIM项目负责人坂井真一郎说，在降落到距离月表50米高度附近时，探测器的推进系统出现异常，两个主引擎合计产生的推力突然减少约一半。根据导航相机拍摄图像，工作人员推测其中一个主引擎附近发生异常，导致这个主引擎的喷嘴断裂脱落，结果这个主引擎丧失大部分推力。

坂井真一郎说，采用两个主引擎的设计虽然避免了SLIM无法在月面着陆的情况，但发生异常后，两侧主引擎的横向推力无法相互抵消，导致探测器横向速度超出设计范围，无法保持平衡，着陆姿态与计划相比出现较大变动。

根据探测器的各项数据，探测器在月面着陆后呈“倒栽葱”姿态，太阳能电池板朝西。

坂井真一郎解释说，SLIM着陆时太阳在其东面，所以太阳能电池无法发电。为防止过度放电导致永久损伤，探测器已于东京时间20日2时57分（北京时间20日1时57分）通过地面指令关闭电源。探测器在着陆过程中获得的数据和图像已全部提取。今后太阳若能照到探测器的太阳能电池板，探测器仍有可能重启工作。

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