新华社巴基斯坦拉瓦尔品第1月25日电 通讯｜中国公益慈善组织为巴基斯坦白内障患者带来光明

新华社记者蒋超 王欢

“感谢中国人让我重见光明！”两天前刚做完白内障手术的巴基斯坦老人纳瓦兹握着中国青年志愿者的手激动地说。

新华社记者24日在巴基斯坦东部旁遮普省拉瓦尔品第市的一家医院里看到，由北京同心圆慈善基金会、中巴青年交流小组等中国公益慈善组织与巴公益组织联合开展的“同心圆巴基斯坦光明行”免费手术治疗白内障活动正在进行。

当天，年过六旬的纳瓦兹回来做术后复查。他原来一直以经营路边理发摊为生，但在两年前患了白内障后无法继续赚钱养家。

“我现在又能工作了，心里感觉轻松了不少。”纳瓦兹告诉记者，“中国人用善举帮助我们，是巴基斯坦人永远的朋友。”

活动现场负责人、中巴青年交流小组志愿者王景告诉记者，本次活动接到上千名当地贫困眼疾患者的申请。医生们通过对患者进行检查、筛查，先为其中200名急需治疗的白内障患者进行免费手术。

阿马尔·阿夫扎尔是巴公益组织“关爱实验室”邀请来的手术主刀医生。他告诉记者，在当地做一次白内障手术最少也要5万卢比（约合1250元人民币），不少贫困家庭难以负担白内障手术费，来自中国爱心人士的善款极大帮助了这些患者。

记者看到，王景等中国志愿者一直在医院里忙碌着，帮助搀扶、接待腿脚不便的患者。53岁的哈米德在中国志愿者的悉心帮助下完成抽血化验、术前检查等，不到10分钟就做完了手术。

“这些中国青年善良又富有同情心，我的手术非常成功。”哈米德说。

阿夫扎尔告诉记者，“中国的好心人资助巴基斯坦贫困家庭的白内障患者重见光明，中国青年志愿者们全情投入，这给了我莫大鼓舞，让我用心做好每一台手术。”

王景表示，未来中国公益慈善组织计划在巴基斯坦其他地区开展这一活动，让更多贫困患者摆脱白内障困扰。“我们希望通过与当地伙伴共同努力，为更多巴患者带来光明与希望，为中巴友谊添砖加瓦。”

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