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2024年马德里国际旅游展开幕

2024年01月25日15:18 | 来源：新华网
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　　新华社马德里1月24日电（谢宇智）2024年马德里国际旅游展24日在西班牙马德里会展中心开幕。本届展会将分享行业趋势与动态，聚焦可持续发展等热点话题，为来自世界各地的旅游从业者提供展示与交流平台。

　　第44届马德里国际旅游展将持续至28日，来自152个国家和地区的806家参展商和9000家企业参展。据组织方估计，展会将吸引15万名业内人士和10万名观众到场，创造约4.3亿欧元收入。

　　开幕当天，世界旅游城市联合会举办“赓续与繁荣·中国出入境旅游市场新发展”主题论坛，与多个城市的代表及相关旅游机构代表一道，分享对中国出入境旅游市场的展望，并就如何开拓中国市场、吸引中国游客等话题展开深入探讨。

　　本届展会设置了体育旅游、邮轮旅游、旅游与女性等主题板块，关注旅游业新发展、新动力以及新趋势。

　　西班牙国王费利佩六世和王后莱蒂西娅、厄瓜多尔总统诺沃亚、阿尔巴尼亚总理拉马等出席开幕式。

　　联合国世界旅游组织上周发布的报告显示，截至2023年底，国际旅游业恢复至疫情前水平的88%，国际游客预计达到13亿人次。报告认为，航空运输连通性的提高、亚洲市场和旅游景点的强劲复苏等因素，或将为2024年旅游业全面复苏奠定基础。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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