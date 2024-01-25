新华社北京/塔什干1月25日电 特稿｜在更高起点上推动构建命运共同体——中国同乌兹别克斯坦续写友好合作新篇章

新华社记者李奥 赵嫣

“我们在书中看到习近平主席的深谋远虑和爱国情怀，了解到习近平主席亲自参与到这项伟大事业中，时刻同人民站在一起，将自己的一切奉献给扶贫事业。”乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在为《摆脱贫困》乌兹别克文版撰写的序言中，如此表达他对习近平主席为人民谋福祉的深刻认同和钦佩之情。

“中亚国家是中国西出阳关最真挚的故人。”米尔济约耶夫总统曾对习近平主席这样说道。米尔济约耶夫总统去年两度访华，今年首次出访再次选择了中国。中乌两国元首在密切的互动往来中，引领两国关系高水平发展，促进两国人民相知相亲。

1月24日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的米尔济约耶夫总统举行会谈。两国元首宣布，中乌决定发展新时代全天候全面战略伙伴关系，在更高起点上推动构建中乌命运共同体。

“一个真正的中国奇迹”

“这是一个真正的中国奇迹。”去年11月，《摆脱贫困》乌兹别克文版在乌兹别克斯坦出版发行，米尔济约耶夫总统在序言中写道。他细致阐述了对中国脱贫攻坚实践的深入观察和思考，字里行间表露出对中国治国理政经验的高度重视。

在米尔济约耶夫总统眼中，习近平主席是“经验丰富的政治家和无私奉献的爱国者”。他在序言中特意引述了多段习近平主席的经典论述——要“倾听人民的呼声，了解人民的愿望”，“地方贫困，观念不能‘贫困’”。

“当前乌中两国在解决相似或相同的发展问题过程中相互帮助、结伴前行，”米尔济约耶夫总统在序言中写道。

乌兹别克斯坦宏观经济和区域研究所专家迪尔多拉·卡里莫娃对新华社记者说，精准扶贫等中国经验给乌兹别克斯坦提供了很好的借鉴，助力乌打造本国扶贫工作模式。

近年来，两国元首在双多边场合密切沟通。2022年9月，习近平主席在新冠疫情发生后首次出访期间就前往乌兹别克斯坦名城撒马尔罕，出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议并对乌进行国事访问。那次访问中，两国元首共同宣布在中乌双边层面践行命运共同体，确立了两国关系新定位。2023年，米尔济约耶夫两度来华，出席中国－中亚峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，与习近平主席就双边和地区问题深入沟通交流，为构建中乌命运共同体和中国－中亚命运共同体注入新动力。

在元首外交的战略引领下，中乌关系近年来实现跨越式发展，各领域合作成果丰硕，有力促进了两国各自发展振兴，也为维护中亚地区乃至世界的和平稳定注入正能量。

乌兹别克斯坦总统战略与跨地区研究所专家阿里波娃表示，两国领导人此次会谈将双边关系提升至新的水平，持续巩固两国睦邻友好，为两国关系发展开拓新的前景。

共建绿色丝绸之路

在乌兹别克斯坦卡什卡达里亚州和布哈拉州辽阔的大漠荒原上，太阳能光伏板列队排布，在阳光映射下发出耀眼光芒。

这是由中国能建葛洲坝海外投资有限公司（葛洲坝海投公司）投资的乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目。这是去年5月首届中国－中亚峰会后，中资企业在中亚地区投资建设的首个大型新能源项目，也是“一带一路”框架内中资企业在中亚投资建设的最大光伏项目。项目正式投入运营后，每年发电量可达24亿千瓦时。

乌兹别克斯坦光照充足，具有发展光伏产业的先天优势。去年12月27日，项目首期400兆瓦实现并网发电。米尔济约耶夫总统在仪式上致辞时强调，这一项目是中乌共建“一带一路”的重要成果，也是中乌关系高水平和高度互信的重要体现。

发展清洁能源、共筑绿色丝路是元首外交的“高频词”，也是近年来中乌两国合作的新亮点。

37岁的亚历山大·谢尔盖耶维奇就职于一家在乌深耕绿色能源领域的中国企业。谢尔盖耶维奇告诉记者：“乌兹别克斯坦以前主要靠火力发电，长期面临供电不足、经常断电等问题。近年来，越来越多中企来这里投资和合作，推动乌能源转型，为本地经济增长提供强大助力，也为我们带来很多就业岗位。”

如今，来自中国的电动客车已成为乌首都塔什干的一道靓丽风景，中亚地区最大燃气联合循环电站锡尔河1500兆瓦燃气联合循环独立发电项目投产运行，中欧（中亚）班列货运量持续增长……在“一带一路”框架内，中乌合作成果丰硕，重大项目有序推进，互联互通稳步向前，绿色经济蓬勃发展。

架起民心相通的桥梁

中乌在共同发展之路上的多领域合作成果，有力拉紧了民心纽带。

位于塔什干的奥林匹克城项目工地上，中乌施工团队正辛勤工作。

用米尔济约耶夫总统的话说，这一项目对乌兹别克斯坦“具有历史性意义”。奥林匹克城项目由中国企业设计和建设，建成后将成为中亚地区最大的体育综合体。这里还将见证乌兹别克斯坦首次举办国际性大型赛事——2025年亚洲青年运动会和亚洲青年残疾人运动会。

“这是一次宝贵的工作机会。”奥林匹克城项目高级商务经理诺迪尔贝克告诉新华社记者，“中方团队的敬业态度和专业管理，给我留下了深刻印象，我们现在成了很好的朋友。”

对于72岁的纳曼干州居民马克布巴洪来说，乌中合作让天堑变通途，让亲友相聚不再艰难。

纳曼干州位于乌兹别克斯坦东部，交通不便。中国建设者不畏艰险，完成了中亚第一长隧道“安格连－帕普”铁路隧道的建设，穿越库拉米山、库伊尼德及萨尼萨拉克萨伊河等复杂地质环境地区。

2016年6月22日，正在乌兹别克斯坦访问的习近平主席在塔什干通过视频连线，见证了“安格连－帕普”铁路隧道顺利通车。

乌兹别克斯坦著名诗人纳沃伊说：“没有比生活在友谊之中更美好的事情。”中乌双方的友谊具有深厚的历史文化渊源。展望未来，在共建中乌命运共同体的道路上，中乌将继续携手前行，谱写更多友谊新篇章。

(责编：燕勐、刘叶婷)