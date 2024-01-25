人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际能源署：全球核能发电量明年将创历史新高

2024年01月25日15:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎1月24日电（记者徐永春）国际能源署24日发布的最新报告预测，2025年全球核能发电量将创历史新高。由于全球向清洁能源加速转型，低排放能源将满足未来3年全球新增电力需求。

　　这份名为《电力2024》的全球电力市场发展和政策年度分析报告预测，到2025年，随着法国核能发电量攀升、日本几座核电站恢复运行，以及一些国家的新反应堆投入商业运营，预计全球核能发电量将达到历史最高水平。

　　报告说，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。

　　报告说，2023年由于发达经济体用电量下降，全球电力需求增幅略放缓至2.2%，但预计从2024年到2026年，全球电力需求年均增幅将达到3.4%。到2026年，全球电力需求增长的约85%预计将来自发达经济体之外。

　　国际能源署署长法提赫·比罗尔指出，目前电力行业的二氧化碳排放量比任何其他行业都多。但令人鼓舞的是，可再生能源的快速增长和核电的稳步扩张将满足未来3年全球新增电力需求。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部