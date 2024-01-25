新华社巴黎1月24日电（记者徐永春）国际能源署24日发布的最新报告预测，2025年全球核能发电量将创历史新高。由于全球向清洁能源加速转型，低排放能源将满足未来3年全球新增电力需求。

这份名为《电力2024》的全球电力市场发展和政策年度分析报告预测，到2025年，随着法国核能发电量攀升、日本几座核电站恢复运行，以及一些国家的新反应堆投入商业运营，预计全球核能发电量将达到历史最高水平。

报告说，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。

报告说，2023年由于发达经济体用电量下降，全球电力需求增幅略放缓至2.2%，但预计从2024年到2026年，全球电力需求年均增幅将达到3.4%。到2026年，全球电力需求增长的约85%预计将来自发达经济体之外。

国际能源署署长法提赫·比罗尔指出，目前电力行业的二氧化碳排放量比任何其他行业都多。但令人鼓舞的是，可再生能源的快速增长和核电的稳步扩张将满足未来3年全球新增电力需求。

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