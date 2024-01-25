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勇立潮头，不断丰富和拓展中法中欧关系的新时代内涵

2024年01月25日09:18 | 来源：新华网
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　　国际问题观察员 欧时平

　　今年1月27日是中国和法国建立外交关系60周年纪念日。从1964年建交，到1997年建立全面伙伴关系，再到2004年建立全面战略伙伴关系，中法关系虽栉风沐雨，但始终走在中国与西方大国合作的前列，既带动了中欧关系的健康发展，也为世界各国的交往提供了良好借鉴。在世界百年变局加速演进的背景下，不断丰富和拓展中法以及中欧关系的新时代内涵正当其时。

　　高层交往日益频密、亮点纷呈，为不断拓展中法和中欧关系新时代内涵发挥战略引领作用。60年来，中法元首、政府首脑保持密切互动，及时就双边关系发展与重大国际问题进行沟通与协调，两国之间建立了30多个双边磋商或对话机制。特别是进入2023年，中法高层交往更加热络与频繁，习近平主席同时隔3年多再度访华的法国总统马克龙举行会谈，共话友好合作，共商天下大计。李强总理就任后首次出访即选择访法并出席新全球融资契约峰会。中法成功举行战略、经济财金、人文三大机制性对话，达成一系列重要共识。习近平主席还同德国、西班牙等欧洲多国及欧盟机构领导人多次深入沟通，战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰硕成果。中法和中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方，双方携起手来，阵营对抗就搞不起来，“新冷战”就打不起来。

　　携手维护多边主义、展现大国责任担当，是不断拓展中法和中欧关系新时代内涵的题中之义。近年来，国际关系和规则遭遇挑战，新老矛盾变乱交织，地区热点此起彼伏，单边主义和民粹主义抬头，全球治理赤字和信任赤字有增无减。时代的难题呼唤中法和中欧共同填写答卷。中法同为联合国安理会常任理事国，拥有广泛的共同利益和责任。2015年，两国携手推动联合国气候变化大会达成历史性的《巴黎协定》，在事关全人类福祉的关键时刻共同作出无愧于历史的抉择，为全球治理合作注入了正能量。面对巴以冲突再起、乌克兰危机延宕，叠加效应可能引发全球难民、能源、粮食安全等危机，中法更要进一步密切协调与合作，共同为推动局势降温、维护世界和平稳定发挥积极作用。我们有理由相信，维护全球多边合作、共同应对挑战的道路虽然不会一马平川，但前景依然光明。

　　深化务实合作、实现互利共赢，是不断拓展中法和中欧关系新时代内涵的重要路径。中法、中欧在经济上互补性很强，合作潜力巨大。中国坚定不移地深化高水平对外开放，也为拓展中法、中欧合作提供了全新机遇。数十年来，中法和中欧合作共赢的事例不胜枚举：从中法核能合作，到空客、阿尔斯通、大众等欧洲巨头扎根中国发展；从中欧贸易额在20年间增长6倍到众多欧洲企业选择用脚投票，不断增加在华投入，与中国企业“双向奔赴”、相互成就，事实雄辩地证明，包容普惠、互利共赢方是人间正道。值得一提的是，中欧班列已成为亚欧大陆的“钢铁驼队”，在疫情期间发挥了不可替代的作用。十年来，中欧班列累计开行8万多列，行程超过7亿公里，运送货物超过790万标箱，货值超过3400亿美元，到达欧洲25个国家200多座城市，带动了沿线国家和地区经济发展和民生改善，为畅通中欧产业链供应链作出重要贡献。近期，法国外长访华时表示，愿同中方一道，以法中建交60周年为契机，深化经贸、科技、农业、旅游、航空航天、人工智能等领域合作，开启两国关系更辉煌的下一个60年。从芬兰总统尼尼斯托到瑞士联邦主席阿姆赫德，多位欧洲国家政要相继表示对拓展对华合作充满信心。

　　人文交流为拓展中法和中欧关系新时代内涵奠定了坚实基础。中法互办大型文化主题年，互设文化中心，两国外长近日共同发布2024年中法精品人文交流活动清单，为中法建交60周年和中法文化旅游年徽标揭幕。欧洲在华开设了法语联盟、歌德学院、塞万提斯学院等文教机构，中国高校在欧设立了190多家开展中文教学的孔子学院和孔子课堂。近期，中国对法国等7个欧洲国家实行单方面免签，简化来华签证手续，增加国际航班数量，为包括欧洲在内世界各国的游客提供更多便利。中法、中欧人文交流不断夯实双边关系的民意基础，也将成为不同文明交流互鉴的典范。

　　“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”60年来，中法关系在大国关系中独树一帜，成为东西方和平共处、互利共赢的典范。站在新的历史起点，中法双方将继续密切各层级交往，把握历史机遇，携手应对挑战，在友好交流合作中增进互信与理解，以中法关系的积极向好引领中欧关系乘风破浪、行稳致远，为建设开放包容的世界、推动构建人类命运共同体注入强劲动力。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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