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欧盟启动港口联盟打击有组织犯罪和贩毒

2024年01月25日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔1月24日电（记者付一鸣）欧盟委员会24日宣布启动“欧洲港口联盟”，以制定保护港口免受毒品贩运和犯罪渗透的解决方案，打击有组织犯罪和贩毒。

　　据欧盟委员会发布的消息，“欧洲港口联盟”由欧盟委员会、欧盟轮值主席国比利时与欧盟成员国、港口当局、欧洲协会、欧盟机构以及海关和执法机构的代表共同发起，是欧盟去年10月通过的打击贩毒和有组织犯罪路线图的后续行动。联盟的目标是动员成员国海关打击毒品走私，加强港口执法行动，以及建立公私合作伙伴关系帮助打击贩毒。

　　据介绍，港口贡献了欧盟对外贸易量的75%、欧盟内部贸易量的31%，因此极易受到毒品走私的影响和高风险犯罪网络的利用。犯罪分子利用港口组织装有毒品等非法货物的集装箱进入欧盟，对欧盟构成重大安全威胁。犯罪网络利用极端暴力、腐败和恐吓来谋取利润。

　　欧盟委员会的数据显示，欧盟近年来可卡因缉获量创历史新高，每年都超过300吨。2023年，仅在比利时的安特卫普-布鲁日港就缉获创纪录的121吨可卡因，比上一年增加了10%。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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