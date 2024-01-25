新华社伊拉克埃尔比勒1月24日电（记者段敏夫 李军）中国驻伊拉克埃尔比勒总领事馆24日举行领事证件业务开通仪式，中国驻伊拉克大使崔巍、驻埃尔比勒总领事刘军、伊拉克库尔德自治区（库区）政府官员及领区中资机构代表等出席仪式。

崔巍在致辞中表示，中伊传统友好源远流长，与库区合作是中伊合作的重要组成部分。相信总领事馆领事证件业务的开通将进一步促进双方经贸合作和友好交流，推动高质量共建“一带一路”取得新成绩。

刘军表示，中国驻埃尔比勒总领事馆将深入践行“外交为民”理念，竭诚提供高质量领事服务，为办证人提供更好服务体验。

埃尔比勒省省长奥迈德表示，中国在库区经济发展中扮演重要角色，中国驻埃尔比勒总领事馆领事证件业务的开通对进一步加强双方在经贸、人文等领域合作具有重要意义。

中国驻埃尔比勒总领事馆领区包括埃尔比勒省、杜胡克省、苏莱曼尼亚省，自1月29日起将正式接受护照、旅行证、公证、认证、婚姻登记、养老金资格审查表、赴华签证等领事证件业务申请。

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