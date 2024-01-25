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匈牙利总理表示支持瑞典加入北约

2024年01月25日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯1月24日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班24日说，他当天与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，重申匈牙利政府支持瑞典加入北约。

　　欧尔班在社交媒体上发文说，他将继续敦促匈牙利国会投票支持瑞典加入北约，并在第一时间完成批准程序。

　　斯托尔滕贝格随后在社交媒体上发文表示，欢迎欧尔班及匈政府对瑞典加入北约的明确支持，期待匈牙利国会重新开会后，瑞典加入北约的议案能够尽快获得批准。

　　匈牙利国会春季会议定于2月下旬开幕。匈牙利政府于2022年7月向国会提交了关于瑞典加入北约议定书的议案，但由于两国在诸多问题上存在分歧，相关投票程序始终没有摆上匈牙利国会议程。

　　瑞典和芬兰2022年5月同时申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能接纳新成员。芬兰已于2023年4月正式获准加入北约。本月23日，土耳其大国民议会大会投票表决通过了关于瑞典加入北约议定书的议案，随后土耳其总统埃尔多安将签字正式同意瑞典加入北约。目前，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典“入约”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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