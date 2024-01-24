新华社雅加达1月24日电（记者陶方伟 叶平凡）中国—东盟人文交流年系列活动之“促进民心相通 共建美好家园”对话会暨中国—东盟合作十大新闻发布活动23日在印度尼西亚首都雅加达举行。

本次活动以“交流 理解 互信 共赢”为主题，由中国外文局、中国外交学院、印度尼西亚总统大学、亚太智库等联合主办。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在视频致辞中表示，人文交流不仅是中国和东盟各国生生不息的精神纽带，更是双方共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的深厚根基，希望双方以加强媒体协作为纽带，着力讲好民心相通新故事。

中国驻东盟使团参赞耿海凌表示，10年来，中国与东盟双向奔赴，携手推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，中国和东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。希望双方进一步强化人文交流的深度，拓展人文交流的广度，提升人文交流的热度。

印度尼西亚总统大学校长凯瑞说：“中国与东盟之间的合作让中国和印尼的关系越来越紧密，不断推动双边贸易、投资和教育领域高质量发展，为区域经济发展助力。总统大学将不断参与中国—东盟合作，加强与中国政府、机构和企业的沟通交流。”

亚太智库主席威伦说，过去10年，中国和东盟践行多边主义、坚持开放的区域主义，让中国—东盟经贸合作、人文交流更加密切，为区域创造了和平稳定的历史发展机遇。

会上还发布了由中国外文局亚太传播中心和中国外交学院亚洲研究所联合相关学术机构共同评出的“2023年中国—东盟合作十大新闻”。

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