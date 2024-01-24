新华社耶路撒冷1月24日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方24日发布战况通报说，以军继续在加沙地带南部汗尤尼斯地区的军事行动，打死多名巴勒斯坦武装人员。加沙地带方面说，过去一天，以军在加沙地带的行动造成195人死亡。

通报说，以军在汗尤尼斯地区继续加大对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的攻击，以军消灭了许多巴勒斯坦武装人员。空军协助地面部队清除试图向其发动袭击的巴武装人员，并打击哈马斯基础设施。通报还说，在加沙地带北部，以军战机23日也打死多名巴武装人员。

加沙地带医疗机构23日数据显示，过去一天，以军在加沙地带的行动造成195人死亡、354人受伤。

另据以军23日发表的声明，以军在汗尤尼斯地区发现一处长约1.5公里的哈马斯隧道网络，这是迄今为止以军在加沙地带南部发现的最大一处火箭弹地下生产基地，隧道竖井已被以军摧毁。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成逾2.5万人死亡、6.3万人受伤。另有大量死伤人员埋在废墟下，救援机构无法抵达施救。以色列方面称，共有1300多名以色列人在冲突中死亡。（参与记者：王卓伦）

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