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联合国秘书长：以色列领导人拒绝“两国方案”不可接受

2024年01月24日13:50 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月23日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯23日在安理会巴以问题高级别会上讲话时指出，以色列领导人上周反复明确拒绝“两国方案”是不可接受的。

　　古特雷斯说，“两国方案”是巴以冲突得以持久解决的唯一出路。以色列领导人拒绝“两国方案”、否认巴勒斯坦人的建国权，将激化对立、无限期延长已对世界和平与安全构成重大威胁的巴以冲突。

　　古特雷斯指出，应坚决反对任何一方拒绝接受“两国方案”。“两国方案”是以色列人民和巴勒斯坦人民的愿望都能够得以实现的唯一途径。他说，以色列人民的合法安全需求必须得到实现，巴勒斯坦人民独立建国的权利也必须得到普遍认可，以色列的军事占领必须结束。

　　古特雷斯再次呼吁立即在加沙地带实行人道主义停火，以确保向加沙运送足够的人道主义援助，便利人质的释放，缓和整个中东地区的紧张局势。他敦促国际社会团结一致，支持以色列和巴勒斯坦采取果断行动、推进有意义的和平进程，并表示巴以双方和国际社会应拿出勇气和决心，推动实现公正、持久的和平。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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