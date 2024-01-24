新华社联合国1月23日电 中国常驻联合国代表张军23日在安理会巴以问题高级别会上发言，指出以色列领导人上周拒绝“两国方案”、否认巴勒斯坦建国权的言论不可接受。

张军说，“两国方案”是实现巴以和平的唯一可行出路。中方对以色列领导人上周拒绝“两国方案”、否认巴勒斯坦建国权的言论表示严重关切，有关言论不可接受。任何关于加沙地带战后安排的讨论，如果背离“两国方案”，都无异于在流沙之上盖房子。中方呼吁加大外交努力，尽快召开国际和会，开启有意义的多边进程，重振“两国方案”政治前景。巴勒斯坦独立建国必须是不可逆的进程，中方支持作为这一进程的第一步，让巴勒斯坦尽快成为联合国正式会员国。当前形势下，安理会有必要发出明确无误的信号，重申“两国方案”的唯一可行性和紧迫性。

张军表示，必须将立即停火作为最优先目标。立即实现停火，这不是对特定一方的约束，而是对所有各方的要求，是拯救生命、解救人质、扩大人道援助、缔造和平的基本前提。以色列应该立即改弦更张，停止对加沙地带无差别的军事攻击和毁坏。国际社会所有各方应该把外交努力汇聚到推动立即停火上来。在推动停火的同时，也要全力防止加沙地带局势对红海水域和更广泛地区的外溢影响。中方呼吁所有各方保持克制，避免任何加剧紧张局势的行为。

张军指出，必须排除一切阻碍扩大人道援助。安理会第2712号、第2720号决议必须全面落实，以色列必须为此提供全面配合。安理会应随时准备采取进一步行动，让充足的人道物资安全、快速、畅通进入加沙。

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