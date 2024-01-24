新华社巴西利亚1月23日电（记者 卞卓丹）2024年是中国与巴西建交50周年，中国驻巴西大使馆23日发布了由中巴双方共同设计的两国建交50周年纪念标识。

该标识以数字“50”为主体，融合中巴两国国旗颜色，彰显两国建交半个世纪以来始终相互尊重、平等相待、合作共赢。数字“5”和“0”相融相交，构成无穷符号（∞），象征中巴虽相隔万里却紧密相连、命运与共，寓意两国友好源远流长、生机蓬勃、前景广阔。

中国与巴西1974年8月15日建立外交关系，1993年两国建立战略伙伴关系，2012年两国关系提升为全面战略伙伴关系。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家和首个将双边关系提升为全面战略伙伴关系的拉美大国。中国自2009年起一直是巴西最重要的贸易伙伴，也是巴西主要外资来源国之一，巴西也是中国在拉美的最大贸易伙伴国。

在本月19日于巴西利亚举办的中巴第四次外长级全面战略对话中，双方表示将办好建交50周年系列庆祝活动，推动人文交流全面恢复，夯实中巴友好民意基础。双方还签署了相互给予签证便利的协定。

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