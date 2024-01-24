人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国巴西建交50周年纪念标识发布

2024年01月24日13:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴西利亚1月23日电（记者 卞卓丹）2024年是中国与巴西建交50周年，中国驻巴西大使馆23日发布了由中巴双方共同设计的两国建交50周年纪念标识。

　　该标识以数字“50”为主体，融合中巴两国国旗颜色，彰显两国建交半个世纪以来始终相互尊重、平等相待、合作共赢。数字“5”和“0”相融相交，构成无穷符号（∞），象征中巴虽相隔万里却紧密相连、命运与共，寓意两国友好源远流长、生机蓬勃、前景广阔。

　　中国与巴西1974年8月15日建立外交关系，1993年两国建立战略伙伴关系，2012年两国关系提升为全面战略伙伴关系。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家和首个将双边关系提升为全面战略伙伴关系的拉美大国。中国自2009年起一直是巴西最重要的贸易伙伴，也是巴西主要外资来源国之一，巴西也是中国在拉美的最大贸易伙伴国。

　　在本月19日于巴西利亚举办的中巴第四次外长级全面战略对话中，双方表示将办好建交50周年系列庆祝活动，推动人文交流全面恢复，夯实中巴友好民意基础。双方还签署了相互给予签证便利的协定。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部