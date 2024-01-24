新华社北京1月23日电 全国人大常委会委员长赵乐际23日下午在人民大会堂同吉布提国民议会议长迪莱塔举行会谈。

1月23日下午，全国人大常委会委员长赵乐际在北京人民大会堂同吉布提国民议会议长迪莱塔举行会谈。新华社记者 翟健岚 摄

赵乐际表示，在习近平主席和盖莱总统战略引领下，中吉政治互信日益深化，务实合作稳步推进，人文交流富有成效。今年是中吉建交45周年。中方愿同吉方携手努力，以落实两国元首重要共识为指引，共同推动中吉战略伙伴关系不断向前发展。

赵乐际指出，中方始终从长远角度和战略高度看待和发展中吉关系。中方感谢吉方在台湾、涉疆、涉港、人权等问题上给予的宝贵支持，将继续支持吉方维护国家主权、安全、稳定，自主探索符合本国国情的发展道路、在国际和地区事务中发挥更大作用。愿深化共建“一带一路”合作，加强战略对接，拓展港口和自由贸易园区、投资、基础设施建设等领域合作。中方赞赏吉方支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿推动三大倡议在吉布提落地见效，为建设高水平中非命运共同体作出新的贡献。

赵乐际表示，立法机构交流合作在推动国家关系发展中发挥着重要作用。中国全国人大愿同吉布提国民议会一道，加强立法机构高层、专门委员会、双边友好小组以及人大代表和议员之间的合作，深化立法、监督工作经验交流，共同提升履职能力。推动教育、文化、卫生、地方等领域合作，鼓励社会各界特别是青年一代增进相互了解，不断夯实两国关系的民意基础。

赵乐际介绍了中国的人民代表大会制度有关情况。他表示，中方愿同吉方在相互尊重彼此选择的发展道路和制度模式的基础上，加强治国理政经验交流，更好服务各自国家经济社会建设，携手捍卫国际关系民主化。

迪莱塔表示，吉中是战略伙伴。两国建交45年来，政治、经济、民生、人文等各领域合作取得丰硕成果。吉布提始终坚定奉行一个中国原则。吉国民议会愿加强同中国全国人大的友好往来，分享立法经验，为促进两国关系深入发展、增进人民之间的友好感情作出立法机构的积极贡献。

雪克来提·扎克尔参加会谈。

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