乔本孝 孙鑫晶

新华社巴黎1月23日电（记者乔本孝 孙鑫晶）法国巴黎时尚家居设计展18日至22日在巴黎北郊举行，来自中国西藏的氆氇工艺参展，引起业内人士关注。

氆氇是西藏历史悠久的传统手工毛纺织品，主要用来制作民族服装、鞋帽、毛毯等。去年4月，上海沙涓时装科技有限公司与西藏江孜县启动氆氇“复兴”计划。得益于这一援藏项目，氆氇工艺今年首次在巴黎时尚家居设计展亮相。

西藏自治区江孜县商务局局长央吉身着藏服，现场编织氆氇。据央吉介绍，氆氇作为一项宝贵的传统工艺，能帮助乡民增收致富。传统氆氇用的是质地较粗的羊毛，编织尺寸固定，花样较少，且因工艺特性在藏区外容易发霉。通过援藏项目改良后的氆氇使用的是质地柔软的羊绒，样式繁多，可以销售到海外。

在氆氇展区，各国人士驻足、拍照、询问。一名来自美国的买家说，现场展示的氆氇质地优良，堪称“绝美”。法国手工艺工会主席斯特凡纳·加莱内奥参观后表示，让真正的传统工艺延续，并结合当代理念焕发新生，从文化层面来说十分重要。

法国巴黎时尚家居设计展是极具影响力的国际设计和家居装饰展览之一，分别于每年1月和9月举办。

(责编：燕勐、刘叶婷)