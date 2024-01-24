新华社日内瓦1月23日电 1月23日，中国在瑞士日内瓦参加联合国人权理事会第四轮国别人权审议。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使率中国政府代表团与会。外交部、中央统战部、全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院、国家发展改革委、教育部、国家民委、公安部、民政部、司法部、人力资源社会保障部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家宗教局、国务院新闻办公室、国务院妇儿工委、国务院残工委等有关单位及西藏自治区、新疆维吾尔自治区和香港、澳门特别行政区代表参加了审议。

陈旭大使在审议中全面宣介中国人权发展道路和巨大成就，强调中国坚持把尊重和保障人权作为治国理政的重要工作，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得历史性成就。中国坚持以人民为中心，努力让老百姓过上更好的日子，坚持人民主体地位，确保人民成为国家、社会和自己命运的主人，坚持平等共享人权，让人人同享人生出彩的机会。在中国式现代化进程中，中国坚持走和平发展道路，弘扬全人类共同价值，倡导以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，不断书写人权事业发展新篇章，为世界人权事业贡献中国力量。

中国代表团以开放坦诚的态度与各国代表进行了建设性对话。香港和澳门特区政府也就涉及香港和澳门的问题作了发言和回应。审议期间，中国宣布了将采取的30项人权保障新举措，涉及增进民生福祉、加强人权法律保障、促进国际人权合作、支持联合国人权机制工作等方面。

120多个国家积极评价中国人权事业进展，充分肯定中国在促进和保护人权方面作出的不懈努力，赞赏中国践行全过程人民民主，制定并实施国家人权行动计划，修订妇女权益保障法，不断完善残疾人社会保障和服务体系；认为中国人权发展道路符合中国国情、契合人民愿望，为各国特别是发展中国家自主探索人权发展道路提供了全新选择；希望中方继续举办人权领域国际交流活动，推动各方凝聚共识，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。审议结束后，会场响起热烈掌声，许多国家代表向中国代表团表示祝贺。

国别人权审议是各国在联合国框架内就人权问题进行平等坦诚交流，开展建设性对话与合作的重要平台。中国曾于2009年、2013年和2018年参加前三轮审议。

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