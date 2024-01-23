新华社北京1月23日电 美国新罕布什尔州检察长约翰·福尔梅拉22日说，将调查一通用人工智能生成民主党籍总统约瑟夫·拜登声音打给选民的电话，该电话呼吁选民不要参与23日举行的总统选举党内初选。

福尔梅拉认为，这通电话企图扰乱选举、影响投票率。他呼吁选民“完全不予理会”。

一些选民21日接到以该州民主党前主席凯茜·沙利文手机号码打来的电话。电话中，一个类似拜登的声音要求选民“把你的票留到11月选举”，理由是23日投票的人没法再参与届时的总统选举投票。电话还特意用了拜登的口头禅“真是一派胡言”。据美联社报道，电话说法不实。

沙利文目前所在的超级政治行动委员会支持拜登连任。她说上述电话盗用了她的手机号码，已报警并向州检察长福尔梅拉投诉。

暂不清楚有多少人接到电话。73岁的民主党注册选民盖尔·亨特利说，她一接电话就听出了拜登的声音，但很快认定是诈骗电话，因为电话的说法毫无道理，像是有人利用拜登的讲话剪辑而成。

加利福尼亚大学伯克利分校数字鉴定专家哈尼·法里德证实，电话声音由“相对低劣”的人工智能技术伪造。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔22日证实，电话系“伪造，不是由总统录制”。

共和党籍前总统唐纳德·特朗普的竞选团队否认与此事有关。

新罕布什尔州定于23日举行民主、共和两党党内初选。据美国哥伦比亚广播公司报道，该州的党内初选为“开放式”，即未明确党派倾向的注册选民可选择参加共和党或民主党的党内初选。这部分选民约占该州注册选民的39%，两党注册选民各占约30%。

党内初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（海洋）

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