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俄罗斯对乌克兰军工设施进行集群打击

2024年01月23日21:28 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科1月23日电（记者华迪）俄罗斯国防部23日发布通告说，俄武装力量当天使用高精度武器对乌克兰军工设施进行了集群打击，全部指定目标均被击中。

　　通告说：“今天清晨，俄罗斯武装力量使用远程高精度空基和陆基武器对乌克兰生产导弹及相关零部件、弹药和爆炸物的军事工业综合体设施进行了集群打击，所有指定目标均被摧毁。”

　　乌克兰内务部23日上午在社交媒体发文说，基辅、基辅州、哈尔科夫市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州当天遭到俄军空袭，已造成至少5人死亡、数十人受伤，基辅多处遭袭击并起火。乌武装部队总司令扎卢日内在社交媒体发文说，当天俄军向乌克兰发射了41枚各型导弹，乌防空火力拦截了其中21枚。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫23日否认俄方当天对乌克兰的打击行动是对乌方日前袭击顿涅茨克市的回应。他表示，俄军特别军事行动仍在继续，但俄军不会对乌境内的社会性基础设施、居民区和平民进行打击。

　　俄罗斯媒体21日援引顿涅茨克市长阿列克谢·库列姆津的话报道说，乌克兰军队当天对该市基洛沃区进行炮击，造成25人死亡、至少20人受伤。

(责编：崔越、刘慧)

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