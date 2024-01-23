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安提瓜和巴布达总理：期待更多中国经贸投资和游客

2024年01月23日19:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月23日电（记者潘洁）“中国是航运大国，我们希望扩大航运业合作，吸引中国相关投资”“中国的电动汽车在价格和品质方面都很有竞争力，可以扩大对安巴的出口”“目前我们港口的很多货物都是在中国生产的，减少中间环节既可以增强价格竞争力，也可以惠及人民”……

　　在23日由中国贸促会主办的中国—安提瓜和巴布达贸易投资合作论坛上，安提瓜和巴布达总理贾斯顿·布朗一口气列举了交通、农业、教育、医疗等十余个面向中国的经贸投资机会。

　　“我们不仅欢迎中国投资者来安巴投资，也欢迎中国游客来安巴悠闲度假、感受海岛风情。”布朗说，安巴正就增加直航航班与相关国家进行协商，希望给国际旅客提供更多便利。

　　安巴是加勒比地区重要国家，也是中国在该地区重要合作伙伴。在刚刚过去的2023年，中安共同庆祝了两国建交40周年。

　　“我上次到访中国是9年前，这些年中国取得了很大的发展成就。”布朗说，中国不仅以自身发展造福本国人民，也帮助发展中国家加快实现发展，助力联合国2030年可持续发展议程，增进全世界人民的福祉。

　　布朗高度赞赏中国始终坚持大小国家一律平等的外交政策。他说，安巴与中国的合作是大小国家合作的典范。尽管两国在人口数量、国土面积等方面有很大差距，但双方深化务实合作、密切协调配合，以实实在在的合作成果造福了两国人民。

　　当天，来自农业、食品、金融、贸易、装备制造、绿色能源、电动汽车、人工智能、基础设施、航空及旅游等领域的近百名中国企业家代表参加了中国—安提瓜和巴布达贸易投资合作论坛。

(责编：崔越、刘慧)

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