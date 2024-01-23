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巴西宣布启动“巴西新工业”计划

2024年01月23日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚1月22日电（记者卞卓丹）巴西联邦政府22日在巴西利亚宣布启动“巴西新工业”计划，正式迈向新工业化道路。

　　巴西总统卢拉当天在启动仪式上表示，目前国际市场竞争激烈，部分国家保护主义抬头，为提高巴西国际竞争力，必须加大投入促进巴西产品出口。

　　据悉，该计划由巴西国家工业发展委员会牵头制订，设定未来十年的一系列发展目标，以扭转影响巴西数十年的“去工业化进程”。

　　“巴西新工业”计划包含六项重点任务，分别是建设保障粮食、营养和能源安全的可持续及数字化的农业产业链；建设健康产业经济综合体；建设可持续的基础设施、卫生设施、住房和交通；推动行业数字化转型；推动绿色发展；推动事关国家主权和国防的技术发展。

　　巴西副总统兼发展、工业与贸易部长阿尔克明当天向卢拉提交了巴西2024年至2026年行动计划。计划显示，联邦政府将为“巴西新工业”计划提供3000亿雷亚尔（1美元约合4.99雷亚尔）融资。

　　巴西国家工业发展委员会由巴西联邦政府20个部委、巴西国家社会经济发展银行，以及代表民间社会、生产部门和劳动者的21个实体机构组成。

(责编：崔越、刘慧)

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