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美国高中生走进驻芝加哥总领馆庆祝中国新年

2024年01月23日13:25 | 来源：新华网
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　　新华社芝加哥1月22日电（记者徐静）美国伊利诺伊州北奈尔斯高中55名学生和老师日前走进中国驻芝加哥总领馆，庆祝中国新年，感受中国传统文化。

　　窗外冰天雪地，总领馆大厅里温暖如春。风光纪录片中的大熊猫一下子拉近了美国学生同中国的距离。二胡、古筝演奏则激发了学生们对中国文化的兴趣。

　　学生们纷纷尝试活字印刷、抖空竹，排队跟着书法家在红纸上写“福”字。每个学生还拿到一个白色面具，用来学画京剧脸谱。学生们还用中文表演了自创歌曲“祝大家新年快乐”。

　　中国驻芝加哥总领事赵建向大家介绍了中国未来五年邀请5万名美国青少年到中国交流、学习的计划，欢迎美国学生访问中国。

　　奈尔斯城镇高中学区包括北奈尔斯高中和西奈尔斯高中。学区世界语言部主任托德·鲍恩告诉记者，学区2007年开设中文课程，从九年级开始，贯穿高中4年。现在学校有182名学生学习中文。

　　斯蒂芬·康德是九年级学生。他告诉记者，一年前研究中国不同建筑与自然景观时萌发了学习中文的兴趣。“今年我研究了长城……我真心希望并计划以后去中国一趟。”

　　十一年级学生吉尔伯托·奥尔蒂斯会说西班牙语和法语，学习中文是“想试试不同的东西”。奥尔蒂斯告诉记者，中国非常大，能去旅行将会非常让人惊喜。

　　九年级学生卡拉·宋选择学习中文是想体验一种不同文化。“中国是一个美丽的国度，有许多传统文化。”

　　奈尔斯城镇高中2019年同中国福建省福州一中结为姐妹学校。学校中文老师王立民希望有一天能让自己的学生去中国看看，亲身体验中国文化。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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