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中国杂技节目在蒙特卡洛摘金夺银

2024年01月22日21:39 | 来源：新华网
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　　新华社摩纳哥蒙特卡洛1月22日电（记者高静）第46届蒙特卡洛国际马戏节评委会22日宣布，中国武汉杂技团选送的《扬帆追梦·浪船》获得马戏节“银小丑”奖，由中国江苏省杂技团选送的《炼——倒立技巧》获得同期举行的“新一代”国际青少年马戏节最高奖金奖。

　　武汉杂技团历史上获得过一次“金小丑”奖、一次“银小丑”奖，此次的创新节目《扬帆追梦·浪船》在19日的马戏节开幕表演中博得满堂彩，获得“银小丑”奖。

　　《炼——倒立技巧》的演员王梦尘4岁学艺，12岁登台，在国内屡获大奖。这一节目最难部分是在垂直的旋转圆盘上进行单臂倒立“跳把”。演员对技术技巧和力量的掌控到位，颇具艺术美感，堪称“可移动的雕塑”。蒙特卡洛观众起立致敬，为这位中国小姑娘献上雷鸣般的掌声。

　　第46届蒙特卡洛国际马戏节1月19日至28日在摩纳哥蒙特卡洛举行，来自中国、美国、法国、马来西亚、乌兹别克斯坦等十多个国家和地区的选手同台竞技。

　　蒙特卡洛国际马戏节由摩纳哥已故国家元首兰尼埃三世亲王于1974年创立，是国际马戏界顶尖赛事之一，被誉为马戏界的“奥斯卡”。“新一代”国际青少年马戏节是由摩纳哥王室创办的第二个国际马戏节，旨在为青少年杂技演员提供才艺展示平台，与蒙特卡洛国际马戏节同期举行，今年是第11届。

(责编：崔越、刘慧)

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