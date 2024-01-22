新华社东京1月22日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）22日表示，小型登月探测器SLIM的太阳能电池无法发电，电池已停止供电。不过在此之前，探测器在着陆下降过程中以及在月球表面获取的数据已向地面传输完毕。

SLIM的社交媒体官方账号22日发文说，在SLIM的电池电量降至12%时，其“电池按计划断开”，以避免因过度放电而无法重新启动恢复操作。从着陆到电池停止供电期间，探测器在着陆下降过程中以及在月球表面获取的技术数据和图像数据已完成了向地面传输。目前JAXA正在分析这些数据，准备于本周内公布SLIM的状况和现阶段成果。

SLIM探测器于东京时间20日零时20分（北京时间19日23时20分）在月球表面着陆，随后发现探测器上的太阳能电池无法发电，只能依靠本身搭载的电池运行，电量可能只够撑几个小时。

JAXA宇宙科学研究所所长国中均在20日的新闻发布会上表示，太阳能电池硬件方面发生故障的可能性不高，有可能是探测器姿态出现问题，未朝向太阳的方向。

SLIM于2023年9月7日发射升空，其登月的主要任务是验证误差100米以内的精准着陆技术，以用于将来的月球探测任务以及着陆条件更严苛的行星探测任务。

(责编：崔越、刘慧)