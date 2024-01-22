新华社坎帕拉1月22日电（记者聂祖国）1月20日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中在乌干达出席不结盟运动第19次峰会和第三届南方首脑会议期间，应约会见乌干达总统穆塞韦尼，就中乌关系深入交换意见。

刘国中转达习近平主席对穆塞韦尼总统的亲切问候，祝贺乌干达成功主办不结盟运动峰会和南方首脑会议，赞赏乌方为巩固“全球南方”团结合作作出的贡献，积极评价乌干达经济社会发展成就。刘国中表示，中方高度重视发展双边关系，愿同乌方一道推进落实两国元首重要共识，坚定相互支持，深挖务实合作潜力，在国际事务中加强沟通协调，推动构建人类命运共同体。

穆塞韦尼请刘国中副总理转达对习近平主席的诚挚问候，欢迎刘国中率中国政府代表团出席不结盟运动峰会和南方首脑会议，感谢中方为“双峰会”成功举办作出重要贡献。穆塞韦尼表示，从携手反对殖民霸权、争取民族解放，到壮大团结合作、共促发展振兴，非洲和中国人民的命运始终紧密联系在一起。乌方愿同中方一道，弘扬传统友好，坚定支持彼此核心利益，扩大务实合作，增进两国人民福祉。祝愿中国取得更大发展成就。

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