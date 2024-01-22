新华网海牙1月22日电（记者王湘江）海牙中国文化中心近日在荷兰海牙举办一场融汇中西方名曲的新年音乐会，拉开2024年“欢乐春节”系列活动的帷幕。中国驻荷兰大使谈践，荷兰外交部和企业局官员，以及荷兰艺术界人士等120位嘉宾出席。

1月19日，2024年“欢乐春节”新年音乐会在荷兰海牙举办。（中国驻荷兰大使馆供图）

谈践在致辞中表示，春节是中华文化中最古老、最重要的传统节日，联合国大会也通过决议，将春节确定为联合国假日。龙年更是对中国人有着特殊的意义，龙是中国人的图腾，是吉祥的象征。他说，2024年是中荷建立“开放务实的全面合作伙伴关系”十周年，期待两国继续推进合作，造福世界。

来自中国、德国和比利时的三位钢琴、小提琴和大提琴艺术家合作演奏了《牧歌》《茉莉花》《胡桃夹子》《匈牙利舞曲》等经典名曲，现场观众报以热烈掌声。

中国驻荷兰大使馆文化参赞余建向记者介绍说，中国自2010年起在海外推出“欢乐春节”文化活动，与各国人民共贺传统佳节、共享中华文化、共度美好时光。

他说，本场新年音乐会是今年荷兰“欢乐春节”系列活动的首场节目，近期还会推出“欢乐春节”主题喷绘电车和婺剧专场演出等精彩活动，以庆祝农历春节的到来。

图为在海牙中国文化中心推出的2024年“欢乐春节”宣传海报。（中国驻荷兰大使馆供图）

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