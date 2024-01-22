新华社巴黎1月22日电 专访｜绵延二十年的法中戏剧情缘——访法国戏剧导演索米耶

新华社记者张百慧

“中国传统戏剧是各种艺术的融合。我希望法国人真正认识中国传统戏剧。”常年投身法中戏剧交流的法国戏剧导演帕特里克·索米耶日前接受新华社记者视频专访时说。

这是2010年帕特里克·索米耶（图左）获颁北京市人民政府授予的“长城友谊奖”时的资料照片。新华社发（受访对象供图）

情不知所起，一往而深。索米耶如今年逾古稀，他与中国戏曲的情缘始于二十年前：中法两国互办文化年之际，索米耶受邀与北京戏曲艺术职业学院（简称“北戏”）合作，将京剧搬上法国舞台。那次经历让他“重新发现”了中国国粹，并从此坚定了一个信念——让中国戏曲在法国“深入人心”。

索米耶坦言，在2004年到北京同合作伙伴协商项目前，“我和很多欧洲人一样，对京剧的认知局限于华丽的服装、浓艳的妆容和高超的杂技”。

“但那一次，我立刻被这门艺术迷住了。”北戏课堂上的场景让索米耶大受震撼：学员年少学艺，苦练基本功；老师登台授课，为学员示范、对戏、打节拍；师生间围绕角色切磋琢磨、传承创新。

“在中国，传统戏剧是演员一生的艺术，演员就是戏剧的化身。”索米耶感叹道。这也是他第一次看到油彩和行头之下更具张力的表情和动作，第一次深入研读剧本中如古希腊悲剧荡气回肠的人物故事。

这是2010年帕特里克·索米耶（后排中央）与来法演出的北京戏曲艺术职业学院表演团队在法国博比尼MC93剧院门前合影的资料照片。新华社发（受访对象供图）

为向法国观众推广中国传统戏剧，索米耶为探索演出形式倾注心力。2005年，北戏表演团按照索米耶的提议，将京剧课堂搬上法国舞台：上半场，学员身着便装，素颜登台，还原练功房里的“唱念做打”基本功训练，老师上台用手打响板、口头伴奏取代音乐和鼓点；下半场，学员勾画好脸谱、披挂上行头，献上《霸王别姬》等原汁原味的折子戏。

这场融合了现代舞台艺术与传统戏剧艺术的演出累计迎来2万多名观众，围绕京剧上妆、身段等举办的主题工坊吸引了近7000名法国学生。

索米耶说，他希望让法国观众摆脱他们的“观光”视角，不要只是追求富有异国情调的新鲜感。他认为：“戏剧并非消费品，而是头脑与心灵的碰撞，是走近另一种文化和语言的途径。除了让人愉悦外，戏剧要引导观众努力理解陌生事物。”后来，索米耶与北戏再续前缘。2010年，双方创作的新版京剧《水浒》亮相法国，获得巨大反响。

几次改编经历让索米耶对中国传统戏剧愈加感兴趣，并赴中国多地考察。在福建泉州，索米耶与梨园戏“一见钟情”。2014年恰逢中法建交50周年，在索米耶的支持下，福建省梨园戏传承中心表演团到巴黎演出，随后又赴欧洲多地巡演。2016年，退休的索米耶和另外几名法国导演将经典梨园戏《董生与李氏》《节妇吟》改编成法式话剧，并在泉州市演出，引起轰动。

今年，中法迎来建交60周年。在两国文化间“摆渡”了近二十年的索米耶认为，中国传统戏剧与法国戏剧之间的差异“是一种财富”，文化交流可以借助这些差异丰富人们的视角，进而让一个国家的形象更为饱满。他说，在当今世界，谁也无法忽视中国文化，而感知传统戏剧是走近中国文化的重要一步。

“唯有真诚，方能打动人心。”索米耶说，在2024中法文化旅游年到来之际，期待双方文艺界通过更多优质、诚意之作，敲开两国人民的心门。

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