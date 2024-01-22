新华社坎帕拉1月22日电（记者聂祖国）1月21日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中在乌干达坎帕拉出席第三届南方首脑会议并发表致辞。

刘国中表示，今年是77国集团成立60周年。60年来，南方国家走出一条平等互信、互利共赢、团结互助的人间正道。独立自主是南方国家的政治底色，联合自强是南方国家的光荣传统，发展振兴是南方国家的历史使命，公道正义是南方国家的共同诉求。当前，世界百年变局加速演进，南方国家面临复杂的外部环境。我们要重整行装再出发，勇毅探索现代化道路，推动更高水平的南南合作，积极参与全球治理体系改革，深化团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。

刘国中表示，习近平主席提出构建人类命运共同体重要理念、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导各方高质量共建“一带一路”，旨在调动全球资源，促进人类社会共同发展、长治久安、文明互鉴，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。作为发展中国家、“全球南方”一员，中国始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，将继续把南南合作作为对外合作的优先方向，为南方国家共同发展贡献力量。

南方首脑会议是77国集团最高级别会议。近百个国家的高级别代表和联合国机构负责人出席本届会议。

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