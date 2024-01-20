新华社巴西利亚1月19日电（记者卞卓丹）当地时间1月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同巴西外长维埃拉共同会见记者，强调将以建交50周年为契机，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

王毅说，今年是中巴建交50周年，迎来承前启后、继往开来的重要时间节点。走过半个世纪风雨历程，中巴关系更加成熟坚韧，不断呈现蓬勃生机。源浚者流长，根深者叶茂，中巴关系应该也可以大有作为。双方要跨越山海之遥，以只争朝夕的精神，携手推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶、展现新活力、开辟新境界，使中巴关系继续走在时代前列，成为发展中大国团结合作、互利共赢的典范。

王毅介绍了双方达成的主要共识。

一是携手落实两国元首重要共识，进一步夯实战略互信。双方将以两国元首战略擘画为指引，继续在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持，中方赞赏巴西重申坚持一个中国原则。中方要精心筹备好下阶段高层交往，开好中巴高委会第七次会议，推进政府、立法机构、政党、地方等交流合作。

二是携手深化互利合作，造福两国人民。中巴合作“上到太空，下到大豆”。中国连续15年成为巴最大贸易伙伴、出口市场和贸易顺差来源国。巴西也是中国在拉美最大贸易伙伴国。双方将秉持开放包容、合作共赢理念，加强发展战略对接，推动各领域合作提升至新水平。双方将为各自企业在对方国家投资兴业提供便利和支持。

三是携手增进人文交流，巩固中巴友好民意基础。双方将加快推进文教、旅游、体育等领域交流全面活跃起来，增进人民传统友谊，深化年轻一代相互了解。双方将相互给予签证便利，扩大人员双向往来，加快推动巴西驻成都总领馆开馆。

四是携手展现大国担当，推动构建人类命运共同体。中巴外交理念高度契合，双边关系具有重要战略意义和全球影响。双方将加强沟通协作，捍卫发展中国家的共同利益，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，构建中巴命运共同体、中拉命运共同体。中方全力支持巴西举办二十国集团领导人峰会、金砖国家领导人会晤、联合国气候变化大会。

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