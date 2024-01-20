人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅：中巴将携手打造双边关系下一个“黄金50年”

2024年01月20日15:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴西利亚1月19日电（记者卞卓丹）当地时间1月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同巴西外长维埃拉共同会见记者，强调将以建交50周年为契机，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

　　王毅说，今年是中巴建交50周年，迎来承前启后、继往开来的重要时间节点。走过半个世纪风雨历程，中巴关系更加成熟坚韧，不断呈现蓬勃生机。源浚者流长，根深者叶茂，中巴关系应该也可以大有作为。双方要跨越山海之遥，以只争朝夕的精神，携手推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶、展现新活力、开辟新境界，使中巴关系继续走在时代前列，成为发展中大国团结合作、互利共赢的典范。

　　王毅介绍了双方达成的主要共识。

　　一是携手落实两国元首重要共识，进一步夯实战略互信。双方将以两国元首战略擘画为指引，继续在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持，中方赞赏巴西重申坚持一个中国原则。中方要精心筹备好下阶段高层交往，开好中巴高委会第七次会议，推进政府、立法机构、政党、地方等交流合作。

　　二是携手深化互利合作，造福两国人民。中巴合作“上到太空，下到大豆”。中国连续15年成为巴最大贸易伙伴、出口市场和贸易顺差来源国。巴西也是中国在拉美最大贸易伙伴国。双方将秉持开放包容、合作共赢理念，加强发展战略对接，推动各领域合作提升至新水平。双方将为各自企业在对方国家投资兴业提供便利和支持。

　　三是携手增进人文交流，巩固中巴友好民意基础。双方将加快推进文教、旅游、体育等领域交流全面活跃起来，增进人民传统友谊，深化年轻一代相互了解。双方将相互给予签证便利，扩大人员双向往来，加快推动巴西驻成都总领馆开馆。

　　四是携手展现大国担当，推动构建人类命运共同体。中巴外交理念高度契合，双边关系具有重要战略意义和全球影响。双方将加强沟通协作，捍卫发展中国家的共同利益，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，构建中巴命运共同体、中拉命运共同体。中方全力支持巴西举办二十国集团领导人峰会、金砖国家领导人会晤、联合国气候变化大会。

(责编：徐婵、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部