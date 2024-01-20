新华社巴西利亚1月19日电（记者 卞卓丹）当地时间1月19日，巴西总统卢拉在福塔莱萨会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

卢拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示高度重视同习近平主席的互信和友谊，期待加强巴中高层交往，翻开两国关系新篇章，将巴中关系提升到新高度。从建交第一天起，巴西就公开支持并奉行一个中国政策，今后也将继续毫不动摇坚持这一立场。巴西看好中国发展前景，期待借鉴中方治国理政经验，丰富巴中合作内涵，欢迎中国企业加大对巴投资。巴中在诸多重大问题上有着高度共识，期待携手完善全球治理，共同增强发展中国家的整体力量和国际话语权。

王毅转达习近平主席的亲切问候，赞赏巴方恪守一个中国原则、支持中方正当立场，表示中方坚定支持巴西加快经济社会发展，坚定支持巴西在国际和地区事务中发挥更大作用、办好系列多边会议。愿以两国建交50周年为契机，落实好两国元首重要共识，加强高层往来，深化战略沟通，开辟中巴全面战略伙伴关系新前景。双方要加强发展战略对接，明确共建中巴命运共同体的长远目标，释放中巴互为长期可靠战略伙伴的积极信号。进一步增强团结互信和战略协作，在地区和国际事务中展现发展中大国的责任担当。积极探索深化中国同拉共体、南共市全方位合作，助力拉美和加勒比国家联合自强，共同迈向现代化，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

访问期间，王毅还会见了巴西副总统阿尔克明、总统首席特别顾问阿莫林，并同外长维埃拉共同主持中巴第四次外长级全面战略对话。

(责编：徐婵、袁勃)