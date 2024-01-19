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外交部：已有100多个国家和国际组织重申恪守一个中国原则

2024年01月19日18:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月19日电（记者董雪）外交部发言人毛宁19日表示，截至目前，已经有100多个国家和国际组织公开重申恪守一个中国原则。

　　当日例行记者会上，有记者问：第78届联合国大会主席弗朗西斯日前在社交平台“X”上发文，重申联大工作将以联大第2758号决议为指引，遵循一个中国原则。连日来，东盟、阿盟、非盟、上合组织也以不同方式重申了对一个中国原则的支持。请问发言人有何评论？

　　“一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。”毛宁表示，截至目前，已经有100多个国家和国际组织公开重申恪守一个中国原则。

　　“除了此前提到的国家和组织以外，又有马来西亚、也门、阿尔及利亚、苏丹、南苏丹、尼日利亚、科特迪瓦、几内亚比绍、安哥拉、赞比亚、加纳、贝宁、毛里塔尼亚、多哥、塞舌尔、加蓬、马拉维、佛得角、格鲁吉亚、克罗地亚、塞浦路斯、波黑、北马其顿、萨摩亚、瑙鲁、墨西哥、厄瓜多尔、乌拉圭、巴拿马、多米尼加、哥斯达黎加、格林纳达和东南亚国家联盟等国家和组织以各种方式公开表明立场。我们对这些国家和组织表示高度赞赏。”毛宁说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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