新华社布鲁塞尔1月19日电（记者张兆卿）欧盟理事会和欧洲议会18日就重型车辆二氧化碳减排目标达成临时政治协议，旨在进一步减少道路运输领域二氧化碳排放量，推动欧盟到2050年实现碳中和目标。

欧盟理事会当天发布公报说，临时协议维持了欧盟委员会此前在提案中设定的减排目标，即与2019年排放水平相比，从2030年起，新的重型车辆平均二氧化碳排放量必须减少45%，从2035年起必须减少65%，从2040年起必须减少90%。该目标适用于7.5吨以上重型卡车和长途客车。

临时协议还扩大了减排指标覆盖范围。协议规定，从2030年起，新的挂车平均二氧化碳排放量应比2019年减少7.5%，新的半挂车平均二氧化碳排放量应减少10%。此外，到2035年，新的城市公交车必须实现二氧化碳零排放。

欧盟理事会数据显示，在欧盟范围内，目前重型车辆温室气体总排放量占道路交通领域温室气体排放量的25%以上。2019年，欧盟针对某些类型的重型车辆设定了2025年至2029年期间以及2030年以后的二氧化碳减排目标，并规定到2022年对减排规定进行审查。

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