新华社瑞士达沃斯1月19日电 综述｜推动能源绿色转型离不开国际合作

新华社记者陈文仙 郭爽 康逸

能源绿色转型在全球应对气候变化的努力中发挥关键性作用。在瑞士小镇达沃斯举行的世界经济论坛2024年年会上，与会者呼吁加强国际合作，消除绿色技术壁垒，为低收入国家创造更多推动能源转型的机会。

气候变化是本届年会重要议题之一。国际能源署署长法提赫·比罗尔在年会召开期间说，过去5年，清洁能源领域的投资从1万亿美元增至1.8万亿美元，“这是巨大的增长”。但他同时指出，贸易壁垒很可能成为阻碍全球清洁能源转型的一个因素。他呼吁世界各国以公平和透明的方式展开国际能源合作。

欧盟委员会能源专员卡德里·西姆森指出，欧盟正在为2030年的减排目标努力，同时也设立了2040年目标。欧盟有着丰富的清洁能源，同时也积极与其他地区和国家建立合作关系，开展能源尤其是清洁能源的贸易。

日本三菱重工业公司董事会主席宫永俊一表示，世界不同地区的能源技术水平不同，有些地区无法承担使用新能源的成本，应该向这些地区提供技术帮助，推动全球朝着碳中和的目标前进。

中国新能源公司宁德时代董事长兼总经理曾毓群表示，清洁能源转型中对关键矿物日益增长的需求可以通过持续技术创新、电池回收和全球合作来满足。他说，宁德时代的目标是让高质量的能源技术在全球范围内普及，助力实现全球可持续发展目标。

国际能源署最新发布的《2023年可再生能源》报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量已达510吉瓦，比上年增长50%，是过去30年间的最快增速。其中，中国是对这一增长贡献最大的“主要驱动力”。

国际知名会计师事务所德勤中国主席蒋颖表示，中国在太阳能、风能和其他可再生能源技术方面已取得显著进展，通过加大对这些技术的研发和应用投资，中国不仅能够减少自身的碳排放，还能够通过出口这些技术帮助其他国家实现能源转型。

她说，中国高度重视应对气候变化工作，宣布碳达峰碳中和目标，中国的实践可以提供关于如何在经济发展与环境保护之间取得平衡的宝贵经验。

(责编：燕勐、贾文婷)