新华社北京1月18日电（记者朱超）北京西郊卢沟桥畔宛平城内，中国人民抗日战争纪念馆雄伟庄严。18日下午，日本社会民主党党首福岛瑞穗一行来到纪念馆参观，表达对和平与友好的期盼。

“对在日本发起的侵略战争中遇难的民众及其家属，我们再次由衷表示歉意。”68岁的福岛瑞穗携代表团成员一道，在纪念馆献花篮并鞠躬致意。花篮缎带上，“以史为鉴 珍爱和平”的字样十分醒目。

应中共中央对外联络部邀请，福岛瑞穗一行于1月18日至20日访问北京。访问的第一站，就是中国人民抗日战争纪念馆。

步入展厅，福岛瑞穗神情肃穆。在诸多展览板块前，她频频驻足，认真聆听工作人员讲解；在记录日军南京大屠杀、强征慰安妇、731部队细菌战等罪行的历史照片和文物前，日方代表团成员面色凝重。

“日本过去侵略过中国，给中国造成了巨大伤害。”福岛瑞穗说，“日本宪法规定日本不能再次发动战争，这是对世界、对亚洲作出的约定和宣言。社民党反对修改宪法，将全力为贯彻宪法精神作出努力。”

在“铭记历史”展厅，署有两国老一代领导人签名的《中日联合声明》、日本前首相村山富市参观中国人民抗日战争纪念馆的照片及题词、中国领导人关于发展中日关系的论述等一系列资料，令日方代表团感触良多，他们纷纷拿出手机拍照留念。

社民党前身是日本社会党。1995年5月，时任日本首相、日本社会党委员长村山富市访华，作为战后日本现职首相首次参观了卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆，并留下“正视历史，祈日中友好、永久和平”的题词。

参观结束后，福岛瑞穗在留言簿上郑重题词，以“友好和平”寄语未来。

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