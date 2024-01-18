新华社阿比让1月17日电（记者张健）当地时间1月17日，科特迪瓦总统瓦塔拉在阿比让会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

瓦塔拉说，请转达我对习近平主席的良好祝愿，我高度赞赏习近平主席的执政理念和人民情怀，钦佩中国取得举世瞩目成就，感谢中方在和平与发展问题上展现的大国担当。我们为同伟大中国的友谊和强有力的科中关系感到骄傲。科方将继续把对华关系放在优先位置，期待学习借鉴中国成功经验，拓展各领域合作，推动中非合作论坛成果更多在科落地，更好造福两国人民。

瓦塔拉强调，科特迪瓦在台湾问题上的立场清晰明确，那就是，世界上只有一个中国，台湾是中国一部分。我们将继续恪守一个中国原则。

王毅转达习近平主席对瓦塔拉总统的亲切问候。祝贺科特迪瓦成功举办第34届非洲国家杯足球赛，表示这既是非洲人民的盛事，也是科特迪瓦的骄傲。中方为科方援建的主体育场按时、高质量交付，修建的阿比让科科迪桥打造了科新地标，成为中科互利合作的标志，也是中非友好的象征。中方高度赞赏科方支持中方维护国家统一、领土完整。我们也将继续在涉及科核心利益和重大关切问题上仗义执言，愿共同落实两国元首重要共识，推动中科互利合作提质升级，不断迈上新台阶。

王毅表示，中非合作取得历史性成就，为非洲加快发展提供了重要助力，也为促进世界和平稳定作出了中非贡献。中国愿同非洲各国一道，探索既符合各自国情、保持自身独立性，又能实现共同发展繁荣的有效路径，携手迈向现代化。

访科期间，王毅还同科特迪瓦外长阿多姆会谈。

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