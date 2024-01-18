人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

科特迪瓦总统瓦塔拉会见王毅

2024年01月18日18:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿比让1月17日电（记者张健）当地时间1月17日，科特迪瓦总统瓦塔拉在阿比让会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　瓦塔拉说，请转达我对习近平主席的良好祝愿，我高度赞赏习近平主席的执政理念和人民情怀，钦佩中国取得举世瞩目成就，感谢中方在和平与发展问题上展现的大国担当。我们为同伟大中国的友谊和强有力的科中关系感到骄傲。科方将继续把对华关系放在优先位置，期待学习借鉴中国成功经验，拓展各领域合作，推动中非合作论坛成果更多在科落地，更好造福两国人民。

　　瓦塔拉强调，科特迪瓦在台湾问题上的立场清晰明确，那就是，世界上只有一个中国，台湾是中国一部分。我们将继续恪守一个中国原则。

　　王毅转达习近平主席对瓦塔拉总统的亲切问候。祝贺科特迪瓦成功举办第34届非洲国家杯足球赛，表示这既是非洲人民的盛事，也是科特迪瓦的骄傲。中方为科方援建的主体育场按时、高质量交付，修建的阿比让科科迪桥打造了科新地标，成为中科互利合作的标志，也是中非友好的象征。中方高度赞赏科方支持中方维护国家统一、领土完整。我们也将继续在涉及科核心利益和重大关切问题上仗义执言，愿共同落实两国元首重要共识，推动中科互利合作提质升级，不断迈上新台阶。

　　王毅表示，中非合作取得历史性成就，为非洲加快发展提供了重要助力，也为促进世界和平稳定作出了中非贡献。中国愿同非洲各国一道，探索既符合各自国情、保持自身独立性，又能实现共同发展繁荣的有效路径，携手迈向现代化。

　　访科期间，王毅还同科特迪瓦外长阿多姆会谈。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部