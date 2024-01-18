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古特雷斯再次呼吁在加沙实现人道停火

2024年01月18日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社瑞士达沃斯1月17日电（记者陈文仙 刘昕宇）联合国秘书长古特雷斯17日在瑞士达沃斯再次呼吁在加沙地带立即实现人道主义停火。

　　古特雷斯当天在世界经济论坛2024年年会上发表致辞，呼吁在加沙地带立即实现人道主义停火，并在“两国方案”基础上启动和平进程，为以色列人和巴勒斯坦人实现持久和平，强调“这是阻止苦难蔓延导致整个地区陷入火海的唯一方法”。

　　古特雷斯表示，地缘政治分歧是影响全球经济的主要风险因素，政治不稳定加剧经济不安全感，不平等和不公正对可持续发展构成严重障碍。他强调，重建信任不是一句口号，需要对全球治理进行深入改革，以应对多极化新时代的地缘政治紧张局势，“这对于建设一个更安全、更稳定、更繁荣的世界至关重要”。

　　古特雷斯还呼吁各国加强合作应对气候变化、人工智能等带来的挑战。他说，逐步淘汰化石燃料是必要且不可避免的，必须立即采取行动，确保公正、公平地向可再生能源过渡。此外，迫切需要政府与科技公司合作，制定当前人工智能发展的风险管理框架，并监测和减轻未来的危害。

　　世界经济论坛2024年年会15日在达沃斯开幕，主题为“重建信任”。为期5天的论坛期间，来自全球2800多名政界、商界、学界和媒体代表深入探讨世界经济的未来。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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