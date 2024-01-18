新华社北京1月17日电 多名欧洲联盟成员国外交官16日表示，为保护通行红海水域的船只免遭也门胡塞武装袭击，欧盟多国已初步支持成立一个海军特派团。

2021年5月21日，欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟总部外飘扬。新华社记者郑焕松摄

按照欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利先前说法，他已向欧盟各国提交欧盟开展海事行动、确保红海航行自由的方案。

多名欧盟外交官说，这一方案由欧盟政治与安全委员会提供初步支持，海军特派团最迟不晚于2月19日成立。

路透社援引数名欧盟官员的说法报道，鉴于近期地区紧张局势加剧，希望尽快推动议程，将于1月22日召开外长会讨论这一方案。

多名欧盟外交官表示，护航任务将由欧盟指挥。已在这一地区部署军舰的法国和意大利，以及计划派遣“黑森”号护卫舰的德国，将率先展开任务。

红海航线在全球海运航线中地位重要，商船在红海水域频繁遇袭已迫使多家国际航运企业宣布暂停这一航线，转而绕行非洲南端。这可能导致船期延误而产生额外费用，进而增加航运成本。

美国2023年12月中旬宣布牵头组建名为“繁荣卫士”的护航联盟，但应者寥寥。按路透社说法，一些欧洲国家当时对这一护航联盟持保留意见、犹豫不决，原因是“不想被美国控制”。（刘江）

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