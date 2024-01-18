新华社洛美1月17日电（记者孙毅）当地时间1月17日，多哥总理多贝在洛美会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

多贝说，感谢中方在多哥发展进程中始终提供无私支持。多哥坚定奉行一个中国原则，支持中国早日实现国家统一。多哥钦佩中国举世瞩目发展成就，希望借鉴中方有益经验，加强脱贫、农业、产业园、互联互通、数字经济、人才培训、环境保护等各领域合作，创造更多就业，实现包容、可持续增长。欢迎中国企业加大对多哥投资。

多贝表示，中非合作论坛为非洲加快发展发挥了至关重要的作用，习近平主席提出的“九项工程”使多哥极大获益。我们愿同中方密切合作，筹备好论坛新一届会议。多哥支持习近平主席提出的系列重要全球倡议，愿加强对接落实。当前萨赫勒地区面临和平安全挑战，希望同中方加强安全防务合作，打击恐怖主义。

王毅表示，半个世纪以来，中多在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，政治互信不断增强，互利合作稳步推进。中方将继续支持多哥维护主权独立、国家安全和民族尊严，同多方加强全方位合作，助力多哥加快推进工业化进程。

王毅强调，中非合作论坛已成为促进非洲发展的重要平台、中非团结合作的一面旗帜，也有效引领了国际对非合作。中方将坚持践行习近平主席提出的真实亲诚对非合作理念，弘扬新时代中非合作精神，推动“九项工程”进一步在非落地，为非洲国家探索符合自身国情的发展道路提供帮助。中国坚持高质量发展、高水平开放，将继续成为全球经济增长的重要引擎，我们愿同非洲各国分享机遇，加快实现各自现代化。

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