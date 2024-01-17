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外交部：一个中国原则是不可交易的基本准则

2024年01月17日19:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月17日电（记者董雪）就有媒体援引“知情人士”消息，称此次瑙鲁政府宣布同台湾“断交”系由该国某前总统“幕后操盘”，在台评估协商瑙鲁“索要”经济援助之际，大陆“趁虚而入”，外交部发言人毛宁17日说，世界上有些东西是金钱买不来的。一个中国原则是一条不可交易的基本准则。

　　在当日例行记者会上，毛宁表示，瑙鲁政府承认一个中国原则，同台湾“断交”，愿同中国复交，是瑙鲁政府内阁的集体决定，是瑙鲁作为主权国家独立自主作出的正确选择。“我们注意到，瑙鲁议会昨天全票通过决议，支持、核可并确认瑙鲁政府同中国复交的决定，将致力于发展瑙中外交关系，开展两个主权国家之间友好合作。这再次充分说明，一个中国原则是人心所向，大势所趋。”

　　毛宁表示，所谓“知情人士”的言论完全是以小人之心度人。对于那些惯于开展“金元外交”的人来说，要知道世界上有些东西是金钱买不来的。一个中国原则是一条不可交易的基本准则，也是国际社会的普遍共识。

　　“中国是世界第二大经济体。同中国恢复和发展外交关系，开展各领域务实合作，前景十分广阔，必将为瑙鲁带来前所未有的发展机遇。”毛宁说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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